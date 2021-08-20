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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 20 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,17 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,1483 - 31,1717 грн/евро, российский рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 19 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,1805 - 31,2039 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

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