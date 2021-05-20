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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Четвер 20 травня 2021 17:05
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 20 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,49 гривень за долар, курс в покупці до 27,47 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4700 - 27,4900 грн/долар, євро 33,5353 - 33,5570 грн/євро, російський рубль 0,3732-0,3738 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4100 - 27,4300 грн/долар, євро 33,5108 - 33,5352 грн/євро, російський рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.

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