Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется около уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 29 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,21 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 34,60 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2150 грн/доллар, евро 34,5750 - 34,6056 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Отметим, 28 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 34,6014 - 34,6264 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 28,2605 гривен за 1 доллар (-0,1063 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,3668 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.