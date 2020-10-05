Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 6 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 - 28,4250 грн/доллар, евро 33,4840 - 33,4988 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3625 грн/рубль.

Отметим, 2 октября торги по доллару акрылись в диапазоне: 28,3600 - 28,3750 грн/доллар, евро 33,2209 - 33,2384 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 28,4009 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн). При этом курс доллара на 5 октября составляет 28,3408 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.