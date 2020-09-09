Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 9 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 32,8922 - 32,9159 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8300 27,8500 EUR/UAH 32,8922 32,9159 RUB/UAH 0,3683 0,3687

Отметим, торги по доллару на межбанке 8 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,7012 - 32,7248 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 9 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,64 - 8 сентября), продажи - 27,87 (27,85 - 8 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,37 (32,41 - 8 сентября), продажи - 32,84 (32,88 - 8 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,38 - 8 сентября), продажи 3,77 (3,78 - 8 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 27,8296 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет 27,8032 гривен за 1 доллар.