Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 4 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,76 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,74 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7600 грн/доллар, евро 32,7186 - 32,7484 грн/евро, российский рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,7600 EUR/UAH 32,7186 32,7484 RUB/UAH 0,3679 0,3685

Отметим, торги по доллару на межбанке 3 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 27,6800 - 27,7000 грн/доллар, евро 32,7897 - 32,8106 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,56 (27,53 - 3 сентября), продажи - 27,79 (27,76 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,40 (32,32 - 3 сентября), продажи - 32,86 (32,81 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,79 (3,81 - 3 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 сентября установлен на таком уровне: 27,7325 гривен за 1 доллар (+0,0417 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,6908 гривен за 1 доллар.