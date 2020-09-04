Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 4 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 6 копійок до 27,76 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7600 грн/долар, євро 32,7186 - 32,7484 грн/євро, російський рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,7600 EUR/UAH 32,7186 32,7484 RUB/UAH 0,3679 0,3685

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 3 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 27,6800 - 27,7000 грн/долар, євро 32,7897 - 32,8106 грн/євро, російський рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,56 (27,53 - 3 вересня), продажу - 27,79 (27,76 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,40 (32,32 - 3 вересня), продажу - 32,86 (32,81 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,79 (3,81 - 3 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на такому рівні: 27,7325 гривень за 1 долар (+0,0417 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,6908 гривень за 1 долар.