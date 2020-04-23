Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 23 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,2382 - 29,2814 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1300 EUR/UAH 29,2382 29,2814 RUB/UAH 0,3628 0,3535

Напомним, 22 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9950 - 27,0250 грн/доллар, евро 29,3003 - 29,3302 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,97 (27,02 - 22 апреля), продажи - 27,31 (27,43 - 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 - 22 апреля), продажи - 29,54 (29,68 - 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,16 - 22 апреля), продажи 3,63 (3,63 - 22 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 27,0137 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет 27,0536 гривен за 1 доллар.