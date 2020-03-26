Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 28,22 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 67 копеек до 30,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 30,9441 - 30,9770 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1900 28,2200 EUR/UAH 30,9441 30,9770 RUB/UAH 0,3639 0,3645

Напомним, 25 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9900 - 28,0500 грн/доллар, евро 30,2459 - 30,3080 грн/евро, российский рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 28,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 30,77 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,67 - 25 марта), продажи - 28,41 (28,31 - 25 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,91 (29,64 - 25 марта), продажи - 30,77 (30,50 - 25 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 25 марта), продажи 3,67 (3,67 - 25 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар (+0,1829 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет 27,9552 гривен за 1 доллар.