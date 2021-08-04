Міжбанк закрився різким зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 4 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 32,07 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9500 - 26,9700 грн/долар, євро 32,0516 - 32,0727 грн/євро, російський рубль 0,3698-0,3702 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 3 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,8801 - 31,8931 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3674 грн/рубль.