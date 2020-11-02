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Межбанк закрылся резким ростом курса доллара

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 17:52
Межбанк закрылся резким ростом курса доллара
Фото: курс доллара снова вырос (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 2 ноября по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек - до 28,62 гривен, курс в покупке - до 28,61 гривен. Курс евро в продаже почти не изменился и составил 22,29 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне 28,6100 - 28,6250 грн/доллар, евро 33,2791 - 33,2937 грн/евро, российский рубль 0,3552- 0,3557 грн/рубль.

Межбанк закрылся резким ростом курса доллара

Фото: ситуация на межбанке

Таким образом, курс на межбанковском рынке находится в районе почти трехлетних максимумов. В последний раз доллар здесь торговался на этих отметках в январе 2018 года.

Отметим, 30 октября торги закрылись в диапазоне 28,5000 - 28,5200 грн/доллар, евро 33,2794 - 33,3028 грн/евро, российский рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Нацбанк Украины установил официальный курс на 3 ноября 2020 года на отметке 28,58 гривен за доллар, что еще на 13 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

С начала этой недели американская валюта торгуется на максимальных за последние два года отметках.

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