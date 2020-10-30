Курс доллара на межбанке достиг максимума с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар превысил уровень 28,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 30 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,52 гривен за доллар, курс в покупке до 28,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5000 - 28,5200 грн/доллар, евро 33,2794 - 33,3028 грн/евро, российский рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Таким образом, курс доллара поднялся выше уровня 28,50 гривен - максимума с начала года. В то же время курс евро отошел от максимальных значений, достигнутых ранее на этой неделе.

Отметим, 29 октября торги по доллару закрылись в 28,4450 - 28,4600 грн/доллар, евро 33,2209 - 33,2384 грн/евро, российский рубль 0,3604 - 0,3607 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 28,4507 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). При этом курс доллара на 30 октября составляет 28,4383 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.