Міжбанк закрився різким зростанням курсу долара

Фото: курс долара знову зріс (РБК-Україна)

Курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу 2 листопада порівняно з закриттям попередньої сесії зріс на 10 копійок - до 28,62 грн, курс купівлі - до 28,61 гривень. Курс євро в продажу майже не змінився і склав 22,29 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,6100 - 28,6250 грн/долар, євро 33,2791 - 33,2937 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3557 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Таким чином, курс на міжбанківському ринку знаходиться в районі майже трирічних максимумів. Востаннє долар тут торгувався на цих відмітках в січні 2018 року.

Відзначимо, 30 жовтня торги закрилися в діапазоні 28,5000 - 28,5200 грн/долар, євро 33,2794 - 33,3028 грн/євро, російський рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Нацбанк України встановив офіційний курс на 3 листопада 2020 року на позначці 28,58 гривень за долар, що ще на 13 копійок вище, ніж в попередній банківський день.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на такому рівні: 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар.

З початку цього тижня американська валюта торгується на максимальних за останні два роки позначках.