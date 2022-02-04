Міжбанк закрився падінням курсу долара
Курс долара на міжбанку у продажу 4 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 28,13 гривень за долар, курс в покупці до 28,11 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 32,13 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1150 - 28,1350 грн/долар, євро 32,1129 - 32,1357 грн/євро, російський рубль 0,3691-0,3695 грн/рубль.
Нагадаємо, 3 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 32,1681 - 32,1909 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3703 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.