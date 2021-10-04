Курс доллара снижается второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 5 октября установлен на таком уровне: 26,5722 гривен за 1 доллар (-0,0378 грн). При этом курс доллара на 4 октября составляет 26,61 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,87 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.