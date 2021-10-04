Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 4 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 11 копійок до 26,52 гривень за долар, курс в покупці до 26,50 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,8142 - 30,8321 грн/євро, російський рубль 0,3652-0,3658 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 Вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 30,8702 - 30,8909 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.