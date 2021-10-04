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Міжбанк закрився падінням курсу долара

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 17:05
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара впав на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 4 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 11 копійок до 26,52 гривень за долар, курс в покупці до 26,50 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,8142 - 30,8321 грн/євро, російський рубль 0,3652-0,3658 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 Вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 30,8702 - 30,8909 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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