Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 26,6556 гривен за 1 доллар (+0,0134 грн). При этом курс доллара на 27 сентября составляет 26,6422 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,26 гривен за евро.
Прогноз
В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.