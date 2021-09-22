Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 22 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 26,60 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,1809 - 31,2044 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3657 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 31,3191 - 31,3425 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.