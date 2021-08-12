ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара снова упал после небольшого роста

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 16:00
Курс доллара снова упал после небольшого роста Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,76 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 26,7686 гривен за 1 доллар (-0,0356 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 26,8042 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова упал после небольшого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.

Курс доллара снова упал после небольшого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,42 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен