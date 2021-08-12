ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 17:13
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 12 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,75 гривень за долар, курс в покупці до 26,73 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 31,3516 - 31,3750 грн/євро, російський рубль 0,3630-0,3634 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 31,4204 - 31,4439 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знову впав після невеликого зростання. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень