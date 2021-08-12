Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 12 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,75 гривень за долар, курс в покупці до 26,73 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 31,3516 - 31,3750 грн/євро, російський рубль 0,3630-0,3634 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 31,4204 - 31,4439 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.