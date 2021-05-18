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Міжбанк закрився падінням курсу долара

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 17:22
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара знизився на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 18 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 27,42 гривень за долар, курс в покупці до 27,40 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 4 копійки до 33,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4050 - 27,4250 грн/долар, євро 33,4697 - 33,4941 грн/євро, російський рубль 0,3715-0,3721 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,5250 - 27,5450 грн/долар, євро 33,4401 - 33,4534 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 27,4368 гривень за 1 долар (-0,1182 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 27,555 гривень за 1 долар.

таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 27,386 гривень за долар.

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