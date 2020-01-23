Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 23 января 2020 года снизился на 10 копеек до 24,30 гривен за доллар, курс в покупке до 24,27 гривен за доллар. Курс евро снизился на 28 копеек до 26,89 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,2700 - 24,3000 грн/доллар, евро 26,8620 - 26,8952 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2700 24,3000 EUR/UAH 26,8620 26,8952 RUB/UAH 0,3915 0,3924

Напомним, 22 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4500 грн/доллар, евро 27,0316 - 27,0759 грн/евро, российский рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 15 копеек до 27,27 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,21 - 22 января), продажи - 24,58 (24,40 - 22 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,83 (26,72 - 22 января), продажи - 27,27 (27,12 - 22 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,61 (3,59 - 22 января), продажи 3,96 (3,94 - 22 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 января установлен на таком уровне: 24,5212 гривен за 1 доллар (+0,1902 грн). При этом курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.