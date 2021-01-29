Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 34,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 34,1723 - 34,1966 грн/евро, российский рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль.

Отметим, 27 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1250 - 28,1450 грн/доллар, евро 34,1156 - 34,1398 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 28,1324 гривен за 1 доллар (-0,0605 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет: 28,1929 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.