Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 28 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 34,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 34,1723 - 34,1966 грн/євро, російський рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль.

Відзначимо, 27 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1250 - 28,1450 грн/долар, євро 34,1156 - 34,1398 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 28,1324 гривень за 1 долар (-0,0605 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить: 28,1929 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.