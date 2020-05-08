Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 8 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,84 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 29,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8150 - 26,8400 грн/доллар, евро 29,0299 - 29,0569 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8150 26,8400 EUR/UAH 29,0299 29,0569 RUB/UAH 0,3660 0,3665

Напомним, 7 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 28,8877 - 28,9092 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 8 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,21 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,79 - 7 мая), продажи - 27,03 (27,07 - 7 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,73 - 7 мая), продажи - 29,21 (29,22 - 7 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 7 мая), продажи 3,67 (3,67 - 7 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 26,8196 гривен за 1 доллар (+0,0011 грн). При этом курс доллара на 8 мая составляет 26,8185 гривен за 1 доллар.