Межбанк закрылся курсом доллара выше 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 13 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,04 гривен за доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0200 - 28,0400 грн/доллар, евро 34,0891 - 34,1106 грн/евро, российский рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

Отметим, 12 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1507 - 34,1749 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 27,9705 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 28,046 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд после роста в начале года.