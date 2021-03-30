Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 30 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 32,65 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8460 - 27,8660 грн/долар, євро 32,6343 - 32,6577 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.