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Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 17:10
Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 30 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 32,65 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8460 - 27,8660 грн/долар, євро 32,6343 - 32,6577 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3622 грн/рубль.

Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 29 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 32,9080 - 32,9287 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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