ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк закрився подальшим зростанням курсу долара

Новость на русском →
Україна, Середа 23 червня 2021 17:19
Міжбанк закрився подальшим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,38 гривень за долар, курс в покупці до 27,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,77 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3500 - 27,3800 грн/долар, євро 32,7352 - 32,7711 грн/євро, російський рубль 0,3776-0,3783 грн/рубль.

Міжбанк закрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 32,5162 - 32,5346 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знизився після того, як він зростав протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ