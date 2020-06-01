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Межбанк в первый день июня открылся снижением курса доллара

Новости » Экономика     01.06.2020 - 10:48
Межбанк в первый день июня открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар падает с конца мая

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8100 - 26,8500 грн/доллар, евро 29,8475 - 29,8921 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8100

26,8500

EUR/UAH

29,8475

29,8921

RUB/UAH

0,3842

0,3849

Межбанк в первый день июня открылся снижением курса доллара

Торги по доллару на межбанке 29 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,8322 - 29,8656 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

Как сообщало РБК-Украина, май стал вторым месяцем после апреля, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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