Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,83 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,8134 - 30,8361 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар. Курс упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.