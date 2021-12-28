Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 30,8134 - 30,8361 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.