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Курс доллара падает третий день подряд

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 16:00
Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 27,1013 гривен за 1 доллар (-0,1154 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 27,2167 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в течение трех недель подряд.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,71 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.

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