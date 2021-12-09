Курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 27,1013 гривен за 1 доллар (-0,1154 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 27,2167 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в течение трех недель подряд. Скриншот (bank.gov.ua)