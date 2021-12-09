Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,71 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.