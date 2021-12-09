Межбанк открылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,71 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1100 - 27,1300 грн/доллар, евро 30,6939 - 30,7165 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.
Напомним, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,7073 - 30,7299 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара падает второй день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.