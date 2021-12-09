Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс в покупці до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,71 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1100 - 27,1300 грн/долар, євро 30,6939 - 30,7165 грн/євро, російський рубль 0,3683-0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс знизився на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.