Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2350 - 26,2550 грн/доллар, евро 30,0338 - 30,0567 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это еще на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен