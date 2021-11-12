Курс доллара еще немного вырос перед выходными
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 26,1107 гривен за 1 доллар (+0,0085). При этом курс доллара на 12 ноября составлял 26,1022 гривен за 1 доллар.
Фото: курсы валют на 15 ноября (bank.gov.ua)
Курс доллара стабильно находится в районе 26,10 гривен с начала недели.
Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам
Межбанк
Сегодня на межбанке доллар снизился до отметки 26,11 гривен в продаже и 26,09 гривен в покупке. Однако в течение дня перешел к росту и за полчаса до закрытия рынка находится на отметке 26,26 гривен.
Прогноз
Как рассказали РБК-Украина опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.
Подробнее в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".