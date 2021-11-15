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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 10:10
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 Листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,25 гривень за долар, курс в покупці до 26,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2350 - 26,2550 грн/долар, євро 30,0338 - 30,0567 грн/євро, російський рубль 0,3632 - 0,3638 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 12 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,2400 - 26,2600 грн/долар, євро 30,0106 - 30,0335 грн/євро, російський рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 Листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,11 гривень за долар. Це ще на одну копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень

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