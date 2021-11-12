Межбанк открылся снижением курса доллара

На открытии межбанка 12 ноября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снились на 1 копейку - до 26,11 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал еще на семь копеек - до 29,88 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 26,0900 - 26,1100 грн/доллар, евро 29,8652 - 29,8881 грн/евро, российский рубль 0,3626 - 0,3630 грн/рубль.
Отметим, 11 ноября торги закрылись в диапазоне: доллар 26,1000 - 26,1200 грн/доллар, евро 29,9314 - 29,9518 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на отметке 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. За день до этого доллара приближался к отметке 26 гривен.