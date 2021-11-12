Межбанк открылся снижением курса доллара

На открытии межбанка 12 ноября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снились на 1 копейку - до 26,11 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал еще на семь копеек - до 29,88 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".