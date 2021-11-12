Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
На відкритті міжбанку 12 листопада курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії снилися на 1 копійку - до 26,11 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Курс євро у продажу впав ще на сім копійок - до 29,88 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,0900 - 26,1100 грн/долар, євро 29,8652 - 29,8881 грн/євро, російський рубль 0,3626 - 0,3630 грн/рубль.
Відзначимо, 11 листопада торги закрилися в діапазоні: долар 26,1000 - 26,1200 грн/долар, євро 29,9314 - 29,9518 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на сьогодні встановив офіційний курс на позначці 26,10 гривень за долар. Це на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. За день до цього долара наближався до позначки 26 гривень.