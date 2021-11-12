Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

На відкритті міжбанку 12 листопада курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії снилися на 1 копійку - до 26,11 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Курс євро у продажу впав ще на сім копійок - до 29,88 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".