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Межбанк открылся снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,42 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2600 - 26,2800 грн/доллар, евро 30,4064 - 30,4296 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару 2 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2750 - 26,2950 грн/доллар, евро 30,4553 - 30,4785 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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