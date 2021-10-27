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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 10:12
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,38 гривень за долар, курс в покупці до 26,36 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3650 - 26,3850 грн/долар, євро 30,6071 - 30,6277 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3795 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 26 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,4250 - 26,4450 грн/долар, євро 30,6840 - 30,7079 грн/євро, російський рубль 0,3797 - 0,3804 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає третій день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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