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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 10:14
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6000 - 26,6200 грн/долар, євро 30,8586 - 30,8792 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 1 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 30,8702 - 30,8909 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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