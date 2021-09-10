Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,54 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,5189 - 31,5426 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3666 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.