Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,77 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 31,7522 - 31,7759 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 6 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7650 - 26,7850 грн/доллар, евро 31,7620 - 31,7857 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.