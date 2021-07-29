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Курс доллара вырос после падения до годового минимума

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Украина, Четверг 29 июля 2021 16:02
Курс доллара вырос после падения до годового минимума Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,88 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Курс доллара вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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