Курс доллара вырос после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,88 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua)