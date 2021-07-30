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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 10:26
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,84 гривень за долар, курс в покупці до 26,82 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,8200 - 26,8400 грн/долар, євро 31,8862 - 31,9073 грн/євро, російський рубль 0,3657-0,3661 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 29 липня закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,9150 - 31,9388 грн/євро, російський рубль 0,3665-0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 30 Липня встановлено на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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