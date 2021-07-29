Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 31,8899 - 31,9028 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3672 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 28 июля закрылись в диапазоне: 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,7252 - 31,7487 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил минимум за год. Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.