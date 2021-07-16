Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,17 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 32,1504 - 32,1713 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.