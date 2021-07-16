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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 10:15
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,17 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 32,1504 - 32,1713 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3671 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 14 липня закрилися в діапазоні: 27,2600 - 27,2800 грн/долар, євро 32,2131 - 32,2367 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.

Прогноз

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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